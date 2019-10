Cachaça brasileira é destaque mundial

Entre os dias 7 e 9 de outubro, a marca de cachaça mais antiga do Brasil esteve no Bar Convent Berlim (BCB), na Alemanha, considerado o maior evento do mundo relacionado a bares e bebidas destiladas.

“Participar desse evento é deixar Ypióca cada vez mais antenada no que está acontecendo no mundo de coquetelaria, principalmente neste momento em que a cachaça está sendo apontada pelos grandes bartenders do Brasil como uma das maiores tendências nesse universo”, descreve Carolina de Souza, Head de Cachaça na Diageo.

No evento, que reuniu 440 expositores, a destilaria brasileira compartilhou drinques especiais com os fãs da tradicional bebida.

As receitas são assinadas por Nicola Pietroluongo, embaixador da marca. Ele buscou referências dentro e fora do Brasil para elaborar os coquetéis, tendo a cachaça como ingrediente principal. O Rabo de Galo, a Caipirinha 150 e o drinque Maranguape foram algumas das bebidas apresentadas.

Divulgação

Diversidade

Minha maior inspiração foi envolver a cachaça nessa onda crescente da alta coquetelaria, e torná-la foco principal dos drinques. É preciso explorar mais vertentes desse líquido tão especial e que tem tanto da cultura brasileira, pontua Nicola Pietroluongo.

“Somos a marca de cachaça mais antiga do Brasil, desde 1846 na liderança da construção da categoria no País. Temos o papel de encabeçar as tendências e mostrar ainda mais a versatilidade e a altíssima qualidade dos líquidos premium da marca”, detalha a gestora. Por isso, a Ypióca levou ao BCB o mundo de sabores que a cachaça pode proporcionar aos drinques, para além da caipirinha.

Divulgação

“Cachaças envelhecidas, por exemplo, são mais suaves no sabor e trazem uma série de aromas especiais. Por esse motivo, rendem drinques incríveis”, ressalta Carolina de Souza. A Ypióca Cinco Chaves, acrescenta, é uma cachaça de sabor fino e elegante, perfeita para coquetelaria.

Divulgação

A Ypióca 150, por sua vez, já consagrada para o cearense, também pode ser consumida de maneiras bastante variadas, não apenas como shot gelado, que já caiu no gosto cearense. “São cachaças premiadas internacionalmente e mais versáteis do que as pessoas imaginam”, frisa Carolina de Souza.

Parceiros

Bares e restaurantes brasileiros parceiros também marcaram presença no estande da marca, a exemplo do empresário Vítor Veras, do Giz Cozinha Boemia, em Fortaleza, e do chefe de bar do Restaurante Mocotó, de São Paulo, Paulo Carvalho.

“Levamos nossos parceiros do restaurante Giz Cozinha Boemia, para que eles pudessem se inspirar junto conosco em como materializar essas tendências para o mercado cearense. Eles serão um dos parceiros escolhidos para trazer essas novidades para a cena de bares e restaurantes de Fortaleza”, observa a Head de Cachaça na Diageo.

Divulgação

O BCB contou ainda com a artesã Aurea Costa, parceira do projeto Tecendo o Futuro. Ela apresentou peças feitas em palha de carnaúba, material utilizado para confeccionar embalagens e adereços da marca Ypióca.

Sobre a Diageo

Líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium, a Diageo conta com uma coleção de marcas nas categorias de bebidas destiladas, vinhos e cervejas. Elas incluem Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Old Parr, Cîroc, Tanqueray, entre outras, e as nacionais Ypióca e Nêga Fulô. A Diageo é uma empresa multinacional que opera em 180 países.

NÃO COMPARTILHE COM MENORES DE 18 ANOS. APRECIE COM MODERAÇÃO.