Brasil acordará melhor que a Nova Zelândia, diz Onyx

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ontem (5) que o governo federal espera aprovar a reforma da Previdência no Congresso entre os dias 10 e 15 de setembro, quando o texto for aprovado em segundo turno no Senado.



Com isso, Onyx acredita que o País cruzará um "portal", se transformando em uma potência mundial. "Vamos passar em um portal rumo à prosperidade. Nesse dia, vamos dormir no Brasil e acordar em algo parecido com Nova Zelândia, Austrália, Canadá ou Chile, países que durante anos visitamos e olhamos com a boa inveja. A notícia é que vamos ser melhores do que eles", sentenciou o ministro. A declaração arrancou aplausos de lideranças políticas e empresariais que acompanhavam a palestra promovida pela revista Voto, no British Club, em Porto Alegre.



Ao mencionar que a economia com Previdência chegue novamente à casa de R$ 1 trilhão em dez anos, Onyx reafirmou que o relatório aprovado, ontem, na Comissão Especial trouxe "maior musculatura" para o Brasil cumprir o ajuste fiscal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.