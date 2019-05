Bradesco compra banco BAC Florida nos EUA por R$ 1,98 bi

O Bradesco fechou a compra do banco americano BAC Florida por US$ 500 milhões (R$ 1,98 bilhão), informou a instituição nesta segunda-feira (6).

Em comunicado, o segundo maior banco privado do país afirmou que o objetivo é ampliar o leque de investimentos e serviços de conta-corrente no exterior a clientes de alta renda. A conclusão da operação ainda depende de aval dos órgãos reguladores do Brasil e dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com o Bradesco, o BAC Florida atua há 45 anos no mercado, oferecendo serviços financeiros nos EUA, com destaque para pessoas físicas de alta renda não-residente.

A última aquisição de uma instituição financeira pelo Bradesco havia sido o HSBC, aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em junho de 2016. À época, o órgão impôs um prazo de 30 meses para que o banco brasileiro fizesse novas aquisições.