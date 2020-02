Bombeira civil passa a confeccionar tiaras para carnaval e já vendeu quase 100 itens em 18 dias

Uma das festas mais aguardadas pelos brasileiros, o Carnaval é também oportunidade de geração ou complemento de renda. A bombeira civil Mikaelly Vasconcelos (24) começou a confeccionar tiaras a partir de uma brincadeira entre amigos e já vendeu quase 100 unidades desde o dia 28 de janeiro, quando publicou o primeiro anúncio na sua conta pessoal do Instagram. A empreendedora já está vendendo os produtos no atacado, para lojas, e pensa em expandir para outros itens.

Ela conta que em um dos dias do Carnaval do ano passado ela e os amigos combinaram de se fantasiar.

A minha foi uma tiara, a primeira que fiz. E acabei criando fantasia também para quem não tinha levado”, lembra a bombeira, que revela sempre ter gostado de decoração e fantasias.

A ideia mesmo de ganhar dinheiro com essa habilidade só veio em janeiro desse ano, no primeiro pré-carnaval da temporada, quando ela viu como as tiaras tinham virado queridinhas. “Comecei então fazendo apenas para uma prima mais nova, e as amigas dela do colégio logo vieram perguntar se eu poderia fazer a delas”, afirma.

Sucesso repentino

No dia 28 de janeiro, Mikaelly fez o primeiro anúncio de seus produtos na sua conta pessoal no Instagram. Desde então, ela tem recebido dezenas de encomendas. “Foi realmente uma repercussão e procura que eu não imaginava. Além de gostar de fazê-las, meu trabalho me permite conciliar sem que eu fique sobrecarregada”, aponta.

Até o momento, ela já vendeu quase 100 tiaras, entre atacado e varejo. As tiaras da Mikaelly já fizeram tanto sucesso que uma loja de acessórios já fez encomenda também. Inicialmente, foram 50 unidades, com as quais ela conseguiu lucrar R$ 700. No varejo, o valor das tiaras varia de R$ 15 a R$ 20.

A bombeira revela que já está pensando em expandir o leque de produtos e passar a confeccionar também brincos, saias de fita e ombreiras. “Minha ideia inicial era apenas poupar esse dinheiro extra, mas agora já penso em usar o lucro para investir em algo semelhante ou até no IG de acessórios”, ressalta.