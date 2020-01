Bolsonaro diz ser contra revisão da tarifa de energia solar, mas afirma que decisão é da Aneel

O presidente Jair Bolsonaro disse, em vídeo publicado em suas redes sociais neste domingo (5), que, se depender dele, não haverá uma revisão que aumente a tarifa da energia solar no país. "É posição do presidente da República, no que depender de nós, não haverá taxação da energia solar", afirmou.

Ele reconheceu, no entanto, que quem decide a questão é a entidade reguladora Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). "É uma agência autônoma. Seus integrantes têm mandato, e eu não tenho qualquer ingerência sobre eles. A decisão é deles", disse. "Deixo claro que nós, do Governo, não discutiremos mais esse assunto".

Bolsonaro fez o anúncio em publicação em sua conta no Twitter Reprodução

Com a meta de incentivar a geração de energia a partir do Sol, a Aneel estabeleceu, em 2012, que o dono da casa onde fossem instalados painéis solares não pagaria encargos, subsídios e tributos pela produção, pelo consumo ou pela distribuição do excedente de energia. A própria agência, porém, já previa uma revisão desta medida em 2019.

No ano passado, houve uma grande discussão acerca do tema. De um lado, as distribuidoras de energia alegavam que os incentivos dados estavam gerando custos para elas e os demais consumidores.

Na outra ponta, o argumento era que o estímulo à energia limpa solar ainda se mostrava necessário porque o segmento não alcançou a maturidade desejada no país.

De fato, a energia solar, no todo, ainda é incipiente. Segundo dados da Aneel, ela representa apenas 1,2% da matriz energética brasileira. É a sétima fonte, longe dos 61% das hidrelétricas e atrás da sua maior competidora, a eólica, que fica com 8,7%.

A modalidade dessa geração saiu quase do zero em 2012 para mais de 660 megawatts atualmente.

Uma consulta pública sobre o tema estava aberta na agência reguladora até o dia 30 de dezembro de 2019. As propostas levadas à Aneel deverão agora ser apresentadas e discutidas. A projeção do mercado é que o debate se arraste até o meio deste ano.