Bolsonaro diz que pode enviar uma nova proposta de capitalização na Previdência

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (19), que cogita enviar um novo texto ao Congresso para incluir a capitalização na Previdência, caso o sistema não passe no atual texto da reforma. "Se não passar agora, a ideia nossa é enviar um projeto à parte", afirmou o presidente após evento da Aeronáutica, em Guaratiguetá (SP).

A criação de um sistema de capitalização para aposentadorias no país foi defendida fortemente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e constava na versão entregue ao Congresso em fevereiro. Neste sistema, cada trabalhador faz uma poupança individual para garantir a aposentadoria. Na repartição, o regime atual, os trabalhadores da ativa financiam as aposentadorias e pensões dos inativos.

Contudo, a proposta foi retirada do texto pelo relator do projeto, Samuel Moreira (PSDB-SP) na semana passada. O relatório elaborado pelo tucano deve ser submetido a votação em comissão especial da Câmara.

Bolsonaro ainda disse que a tendência da reforma é de que os estados e municípios não sejam incluídos, mas disse que seria melhor que os governadores tentassem aprovar o quanto antes suas próprias reformas nas Assembleias Legistativas.

"Tem governador que quer que aprove a reforma da Previdência e sua bancada vai votar contra para não sofrer desgastes. Então a tendência do parlamento, pelo que eu estou vendo, é tirar fora estados e municípios e vamos apenas tratar da questão federal", pontuou.

Inviável

Questionado se isso prejudicava os estados, respondeu: "Pergunta para os governadores, vou resolver o problema da União." Segundo líderes da Câmara, a economia com a reforma deve ficar entre R$ 800 bilhões e R$ 900 bilhões em dez anos. A proposta original do governo previa uma economia de R$ 1,2 trilhão. Recentemente, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que a reintrodução do sistema de capitalização pura na reforma é inviável.

"A renda do Brasil tem que aumentar e a pobreza tem que diminuir para a gente conseguir debater uma capitalização. O máximo que a gente pode avançar é um sistema híbrido, em que uma base até dois ou três salários mínimos fica no sistema de repartição e o restante no de capitalização. Estamos tratando só de 9% ou 10% da população, que é quem ganha acima de R$ 3.000."