Bolsonaro afirma que vai privatizar Correios

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira (6) que vai privatizar os Correios. O anúncio foi feito durante a cerimônia de abertura do 29º Congresso Expofenabrave em São Paulo, organizado pela associação de concessionárias de veículos. As informações são do Valor Econômico.

Ao participar do evento, Bolsonaro disse a plateia que está tomando uma série de medidas para "destravar a vida de vocês" e afirmou: "Vamos privatizar os Correios". O anúncio foi aplaudido pelos presentes.

O presidente voltou a afirmar que "não entende de economia", justificando que mudou sua visão sobre as privatizações ao deixar de ser "estatizante".

Ele disse que vê sinais de recuperação da economia brasileira, mas reconheceu que a atual situação do País "está complicada". Ele também lembrou da liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da parcela do 13º como medidas para aquecer o mercado.