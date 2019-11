Bolsa vai a 109 mil pontos e renova recorde; dólar sobe

A Bolsa brasileira renovou seu recorde nesta quinta-feira (7). O Ibovespa fechou acima dos 109 mil pontos pela primeira vez na história, com uma alta de 1,13%. O desempenho do índice foi em linha com o exterior, que também teve recorde de Dow Jones e S&P 500.

Com mais um leilão de áreas do pré-sal sem a participação do estrangeiro, o dólar subiu pelo segundo pregão seguido. Com alta de 0,31%, a cotação da moeda foi a R$ 4,0940, maior patamar desde 21 de outubro.

Depois de abrir em queda e chegar a R$ 4,04, o dólar passou a subir por volta das 10h, com o início do leilão, e chegou à máxima de R$ 4,103 por volta das 14h. Assim como na quarta (6), Petrobras e chineses foram os únicos a apresentar ofertas.

A ausência de empresas estrangeiras frustra a expectativa de investidores de uma entrada massiva de dólares no país, o que levaria a cotação da moeda a depreciar. Sem a entrada de dólares, o contrário acontece, investidores não apostam mais na queda da moeda e a cotação se valoriza.

Dentre emergentes, o real é a divisa que mais se desvalorizou na sessão. Na semana, o seu desempenho só não é pior que o Florim húngaro.

No exterior, o viés foi positivo. Estados Unidos e a China concordaram em reverter algumas tarifas como parte da "fase 1" do acordo comercial. No entanto, segundo a Reuters, há resistência dentro da Casa Branca, com preocupação de que os EUA perca a vantagem que tem nas negociações.

Como autoridades americanas e chinesas já haviam confirmado a retirada de algumas tarifas na celebração da "fase 1" do acordo, o mercado viu a notícia como positiva.

Em Nova York, os índices Dow Jones e S&P 500 voltaram a bater recordes nesta quinta, com altas de 0,66%, a 27.674 pontos, e de 0,27%, a 3.085 pontos, respectivamente.

No Brasil, o Ibovespa subiu 1,13%, a 109.580 pontos, novo recorde. O giro financeiro foi de R$ 20,256 bilhões, acima da média diária para o ano.

A alta do índice foi sustentada pelo bom desempenho das ações da Petrobras. Com a notícia da venda da Liquigás por R$ 3,7 bilhões para o grupo formado por Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás Butano, as ações da petroleira foram aos maiores valores desde 2010.

As preferenciais, mais negociadas, subiram 3,6%, a R$ 30,78 e as ordinárias, com direito a voto, 3,2% ,a R$ 33,45

Mas a maior alta da sessão ficou por conta da Usiminas, que subiu 7,93%, a R$ 8,30, depois que o banco Credit Suisse elevou a recomendação para a ação.

Logo atrás veio a Natura, com alta de 7,88%, a R$ 34,10. Na véspera, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) autorizou a compra da Avon sem restrições.