Bolsa tem terceira semana de queda; dólar fecha a R$ 3,7730

A Bolsa brasileira teve sua terceira semana consecutiva de queda e perdeu o patamar dos 103 mil pontos. Desde a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno da Câmara dos Deputados, quando o Ibovespa atingiu a máxima de 105.810 pontos, o mercado financeiro opera com cutela e realização de lucros. Nesta sexta-feira (26), o índice leve alta de 0,16%, a 102.818 pontos. O dólar acompanhou e recuou 0,290%, a R$ 3,7730.

No Brasil, o Ibovespa teve alta de 0,16%, a 102.818 pontos, após a forte queda da véspera. O volume financeiro foi de R$ 18,011 bilhões, acima da média diária para o ano.



Entre as maiores quedas estão as ações da Petrobras, após relatório apontar queda na produção e venda de gasolina. As ações preferenciais, mais negociadas, da estatal caíram 2,78%, a R$ 26,14. As ordinárias, com direito a voto, recuaram 3,12%, a R$ 28,54.



Por outro lado, Ambev e BR Distribuidora sustentaram o viés positivo do índice. A cervejaria reportou um aumento acima do esperado na venda de cerveja na véspera. Já a controladora dos postos BR segue em trajetória de valorização após sua privatização.



Na próxima semana, o Banco Central divulga sua política monetária. O mercado espera uma queda de 0,25 a 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, o que deve movimentar os ativos no Brasil.

Exterior



Na Europa e Estados Unidos, o dia foi positivo. Londres subiu 0,8%, Paris, 0,57% e Frankfurt, 0,47%.



Em Nova York, os índices repercutiram que a desaceleração da economia americana foi menor do que o esperado pelo mercado e bons resultados corporativos, como os da Google. Dow Jones subiu 0,19%, S&P 500, 0,74% e Nasdaq, 1%.