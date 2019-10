Bolsa sobe 2% com trégua comercial entre EUA e China; dólar cai

A expectativa por um acordo comercial entre Estados Unidos e China foi o motor do mercado financeiro nesta sexta-feira (11). O otimismo de investidores se converteu em uma notícia positiva ao fim do pregão, quando o presidente americano, Donald Trump, anunciou um acordo parcial firmado com os chineses.

No Brasil, a desaceleração não ocorreu. O Ibovespa, principal índice acionário do País, avançou 1,98% e terminou a 103.831 pontos. O giro financeiro foi de R$ 15,620 bilhões, ante média diária ao redor de R$ 16 bilhões neste ano.

Na semana, a Bolsa brasileira acumulou alta de 1,25%, recuperando as perdas dos dois primeiros pregões bastante negativos.

As principais Bolsas mundiais subiram nesta sexta, ainda que o anúncio do que representa uma trégua na guerra comercial tenha se convertido no "compra no boato, vende no fato".

Nos Estados Unidos, as máximas do dia flertaram com 2% de valorização, mas os principais índices encerraram com ganhos ao redor do 1%.

O mercado de câmbio também reagiu e houve valorização das moedas emergentes ante o dólar. Isso ocorre porque há uma menor aversão a risco e disposição a migração de recursos para países mais arriscados.

Ante o real, o dólar caiu 0,70%, a R$ 4,0960.

Acordo

O presidente americano anunciou um acordo comercial restrito com a China, que foi o bastante para que ele se dispusesse a não impor a nova barreira tarifária contra o país, que estava marcada para a próxima terça-feira (15).

Dos dois lados, as concessões foram modestas e passam por não elevação de tarifas e aumento moderado das compras chinesas de produtos americanos, incluindo agrícolas.