Bolsa de Tóquio fecha em forte queda; mercados europeus têm reação

O coronavírus segue impactando os mercados pelo mundo e aumentando o temor de uma recessão mundial. A bolsa de Tóquio, no Japão, encerrou o dia com forte queda de 6,08%. Já alguns dos principais mercados europeus atuam agora com números positivos.

Em Paris, a bolsa está com 4,12% positivo. Frankfurt mostra crescimento com 3,63%. E Londres opera em alta de 4,55%.

Além do Japão, outros mercados asiáticos fecharam negativos. Xangai terminou com queda de 1,23% e Seul com 3,43% negativos.

Petróleo

O barril de petróleo Brent opera em alta de 5,57% a US$ 35,07, enquanto o barril do petróleo WTI está em alta de 5,02% a US$ 33,08.