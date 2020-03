Bolsa cai 10,11% e tem segunda paralisação da semana

Após o anúncio da Organização Mundial de Saúde (OMS) de pandemia do coronavírus, o Ibovespa anunciou o segundo circuit break da semana com queda superior a 10%. A Bolsa já vinha operando em forte queda à exemplo os indicadores norte-americanos.

Às 15h14, o Ibovespa parou as negociações aos 82.887 pontos, com queda de 10,11%. Ao mesmo tempo, o dólar sobre 1,74%, cotado a R$ 4,7256.

O circuit breker é acionado sempre que o índice registra queda acima de 10%. As negociações ficam paralisadas durante 30 minutos.

Na tarde desta quarta-feira (11), a OMS declarou pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Segundo a instituição, o número de casos, mortes e países afetados deve subir nos próximos dias e semanas.

As ações da Petrobras apresentaram queda de quase 9%, acompanhando o recuo nos preços do petróleo decorrentes do plano de ampliação da produção da Arábia Saudita.

A queda também reflete a decepção do mercado com os estímulos que seriam anunciados esta terça (10) pelos Estados Unidos, manobra responsável por boa parte da valorização das bolsas no pregão anterior.