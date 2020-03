Bolsa abre em queda de 7,5% e é cotada abaixo dos 70 mil pontos

A Bolsa brasileira abriu em queda de 7,5% nesta quarta-feira (18) e é cotada abaixo dos 70 mil pontos. Há pouco, o Ibovespa era negociado a 68.847 pontos.

O barril do petróleo do tipo Brent recua abaixo dos US$ 30 por barril e é cotado a US$ 27, o menor patamar desde 2003. O valor do barril está abaixo das mínimas registradas em 2016, também ao redor dos US$ 30.

O dólar chegou a ser cotado a R$ 5,20 na manhã desta quarta-feira, mesmo após o anúncio de venda de dólares do BC, mas desacelerou para a faixa de R$ 5,15.