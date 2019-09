BNB reduz taxas capital de giro e microcrédito para a 'Semana do Brasil'

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou que as taxas para capital de giro e microcrédito urbano estão mais baixas a partir desta semana. A iniciativa faz parte da Semana do Brasil, ação do Governo Federal para movimentar a economia semelhante à "Black Friday".

Segundo o BNB, a redução das taxas deverá beneficiar empreendimentos de todos os portes. Para o capital de giro, as taxas serão ofertadas a partir de 0,41% ao mês. No entanto, o valor mínimo será para micro e pequenas empresas sediadas em municípios localizadas no Semiárido.

Já para os clientes do microcrédito, as taxas praticadas estarão disponíveis a partir de 0,99% ao mês, na modalidade Crediamigo Comunidade.

"O Crediamigo do Banco do Nordeste disponibiliza capital de giro para investimento em móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, reformas de instalações e seguros de vida. O microcrédito atende pessoas que trabalham por conta própria, individualmente ou reunidos em grupos solidários, que atuam nos setores informal ou formal da economia, no comércio, serviços e indústria, sem exigência de comprovação de renda", afirma o BNB.