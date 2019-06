BNB irá usar agências dos Correios para oferecer Crediamigo

A partir do segundo semestre deste ano, as agências dos Correios deverão atender clientes do banco do Nordeste (BNB), prestando serviços de microcrédito como o Crediamigo. Nesta quinta-feira (27), durante o lançamento do Balcão do Cidadão no Ceará, as duas instituições assinaram um protocolo de intenções para que o banco possa utilizar a rede de agências dos Correios, que conta com 200 unidades do Estado e está presente em todos os 184 municípios.

“Hoje, por exemplo, nós já temos nas agências dos correios a emissão de CPFs, fazemos a entrada no seguro DPVAT, e certificação digital. Agora estamos assinando esse protocolo para ampliar esses serviços e atender o Crediamigo”, destacou Erico Jovino Sales, superintendente Estadual dos Correios no Ceará, durante a assinatura do documento. O Balcão do Cidadão permite que órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de serviços possam utilizar a infraestrutura e a capilaridade das unidades de atendimento dos Correios.

Com a parceria, o BNB, que hoje te, agências próprias em cerca de 35 municípios do Ceará passará atender todas as localidades. “Hoje temos em torno de 300 agências no Nordeste e 40 no Ceará, localizadas em aproximadamente 35 municípios. Agora nós vamos estar em todos”, disse Jeová Linhares Lopes, superintendente de produtos e serviços bancários do BNB. “Vamos utilizar os postos de atendimento dos Correios como correspondente bancário do banco, evitando deslocamento do cidadão. Vamos atender o cidadão onde ele realiza o negócio, onde ele empreende”.

De acordo com Lopes, após a assinatura do protocolo o BNB irá fazer a integração de sistemas e definir requisitos para fechar o contrato previsto no acordo de cooperação para só então disponibilizar o serviço de microcrédito nas agências dos Correios. “É possível que, a partir do segundo semestre, a gente já tenha alguma coisa para apresentar, pelo menos em projeto piloto, para comunidade cearense”, disse o superintendente de produtos e serviços bancários da instituição.

Serviços estaduais

Durante o lançamento do Balcão do Cidadão no Estado, a secretária Executiva de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Proteção Social (SPS), Lia Ferreira Gomes, disse que o Governo do Estado também pretende utilizar as agências dos Correios para oferecer serviços do Estado. “Vamos começar essa parceria com a Secretaria de Proteção Social tentando trazer os serviços do “Vapt Vupt” para a gente interiorizar essa política para todos os municípios”, disse. “E eu já me ofereci como parceira para fazer a mediação com outros órgãos”.