BNB investe R$ 4,4 milhões em projetos de energia limpa no CE

A geração de energia limpa e as possibilidades de economia que ela oferece têm garantido mais investimentos na área no Ceará. No primeiro semestre deste ano, o Banco do Nordeste já investiu R$ 4,4 milhões no Ceará.



De acordo com o superintendente estadual do BNB no Ceará, Rodrigo Bourbon, a instituição prevê grande potencial de crescimento do mercado na Região. "Os principais benefícios são a geração de energia limpa, de forma descentralizada, com menores custos de produção e com tarifas reduzidas para os consumidores finais", salienta.

Investimentos

Ao todo, o BNB já realizou o aporte de R$ 27,2 milhões na implantação de sistemas voltados para o uso residencial de energia solar apenas em 2019 no Nordeste.

O banco informou que as operações são realizadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, por meio da linha FNE Sol Pessoa Física.