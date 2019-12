BNB injetará R$ 29,3 bilhões na economia regional em 2020 com recursos do FNE

O Nordeste e as regiões de Minas Gerais e Espírito Santo terão R$ 29,3 bilhões de reais aplicados em suas economias, vindos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste.

A realização do aporte do FNE foi aprovada pelo Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em sua 26.ª reunião, realizada nesta quinta-feira, 12, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife.

Para 2020, o BNB informou que R$ 19 bilhões serão distribuídos entre os setores do comércio e serviços, da­­ agricultura, pecuária, indústria, agroindústria e do turismo. Além disso, o resto do montante será destinado para o setor de infraestrutura, com R$ 10,23 bilhões; além do investimento de R$ 50 milhões para o Programa FNE Sol, destinados à mini e microgeração de energia para pessoas físicas.

Educação

Também foi aprovado montante de R$ 20 milhões para o financiamento estudantil de nível superior (P-FIES), voltado para estudantes da região Nordeste com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos, conforme prevê a modalidade II do programa.