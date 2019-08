BNB financiou R$ 394 milhões para micro e pequenas empresas no Ceará até agosto

As micro e pequenas empresas (MPEs) do Ceará já contrataram R$ 394,5 milhões dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A informação é do Banco do Nordeste (BNB). Considerando toda a área de atuação do Banco, de janeiro a agosto, os valores financiados chegaram ao patamar de R$ 2,1 bilhões.

O valor representa um crescimento de 46,9% nas aplicações na comparação com o mesmo período de 2018. No período, foram registradas 19,9 mil operações de crédito com MPEs em toda o Nordeste e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

De acordo com a gestão do BNB, a previsão para 2019 é que R$ 3,4 bilhões sejam aplicados no segmento de MPEs, considerando recursos internos e do FNE.

Ainda segundo o Banco, a evolução do número de negócios com as MPEs foi a assinatura de um acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A parceria estaria facilitando o acesso das empresas do segmento ao crédito de curto e de longo prazos, com recursos do FNE e outros produtos bancários.