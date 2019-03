BNB espera convocar mais 75 candidatos do último concurso

O Banco do Nordeste prevê uma contratação de até 75 novos profissionais do último concurso para os próximos anos. O banco estima um desligamento de 250 a 300 funcionários, até o próximo dia 29, por meio do Plano de Incentivo ao Desligamento (PID).

A instituição poderá contratar até 25% do total a partir das demissões, conforme recomendação do governo. Um compromisso do banco foi o concurso público realizado no ano passado que contava com vagas de analista bancário e técnico de informática.

Segundo o presidente do BNB, Romildo Rolim, a fatia de 25% do total de funcionários desligados por meio do PDI é o máximo que se pode contratar. "Não é de imediato, é o limite", destaca.

A convocação para as vagas podem ser feitas ao longo da validade do concurso, que são de dois anos, podendo ser renovados por mais dois.

No ano passado, o BNB fez a seleção de 700 candidatos aos cargos de Analista Bancário (nível médio) e Especialista Técnico - Analista de Sistemas (nível superior).