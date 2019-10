BNB empresta R$ 60 milhões para empreendimentos turísticos no Ceará

O Banco do Nordeste contratou mais de R$ 60 milhões em créditos para empreendimentos relacionados ao segmento turístico no Ceará, de janeiro a setembro deste ano. Ao todo, foram R$ 488,6 milhões em créditos no setor em toda sua área de atuação.

No Estado, um dos parceiros foi o Hotel da Villa, construído na Praia de Iracema, um dos cartões postais de Fortaleza, financiado em 2008. Os recursos para levantar a obra foram através do Programa de Apoio ao Turismo Regional - FNE Proatur.

De acordo com banco, as operações de crédito estão sendo contratadas prioritariamente nos municípios identificados pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) como prioritários para o desenvolvimento do turismo no País e aqueles integrantes dos polos turísticos definidos pelo BNB.

Incentivo

Também são apoiados os corredores turísticos, que correspondem às conexões entre os diferentes espaços turísticos de uma região e que se caracterizam, principalmente, por possuírem infraestrutura turística básica (estradas, transportes, comunicações, potencial turístico natural ou artificial, equipamentos de lazer etc.) e servirem de apoio a excursões realizadas por turistas.

Sobre o financiamento, os contratos de fornecimento de crédito miram a aquisição de bens de capital e a implantação, modernização, reforma, relocalização ou ampliação de empreendimentos do setor de turismo, inclusive aqueles relacionados à economia da cultura.