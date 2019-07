BNB aplicou R$ 18 bilhões no Nordeste no 1° semestre do ano

Nos primeiro semestre de 2019, o Banco do Nordeste investiu R$ 18,8 bilhões na economia da Região, por meio de mais de 2,4 milhões de operações. O montante sinaliza um crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2018, quando a instituição havia contratado R$ 17,4 bilhões.

De acordo com a avaliação do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, o volume de negócios deve crescer ainda mais no segundo semestre. "Em face do reaquecimento da economia, esperamos ultrapassar nossa meta de aplicações, que é de R$ 38,7 bilhões em 2019, sendo R$ 27,7 bilhões oriundos do FNE e R$ 11 bilhões destinados ao microcrédito urbano, Crediamigo", prevê.



Só nos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal funding da instituição, as aplicações totalizaram R$ 13,4 bilhões, envolvendo mais de 250 mil operações. O volume aplicado também foi superior ao do primeiro semestre do ano passado, quando as aplicações do FNE fecharam em 12,3 bilhões.

Além disso, o a instituição financeira concluiu o primeiro semestre de 2019 com o total contratado de R$ 1,8 bilhão com micro e pequenas empresas (MPE), o que indica aumento de 51% nas aplicações frente ao mesmo período de 2018. No total, foram contratadas mais de 20,8 mil operações de crédito com MPEs em toda área de atuação do Banco, 40,5% a mais em comparação com os seis primeiros meses do ano passado. Atualmente o BNB conta com carteira ativa de mais de 199 mil MPEs.

Empréstimos

Por meio do maior programa de microcrédito produtivo orientado e urbano da América da Sul, Crediamigo, o Banco do Nordeste contratou R$ 4,8 bilhões, em mais de 2,1 milhões de operações, volume 11% superior ao mesmo período do ano passado. O programa ampliou, a partir de 1º de julho, o limite do empréstimo, passando de R$ 15 mil para R$ 21mil.