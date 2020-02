BNB anuncia redução de juros do capital de giro

O Banco do Nordeste anunciou redução das taxas de juros nos produtos de crédito comercial, com foco na disponibilização de recursos ainda mais atrativos para empresas de todos os portes de sua área de atuação. De acordo com a instituição, a ação acompanha o ritmo do mercado, principalmente após a queda da taxa de juros básica, a Selic, realizado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nesta semana.

Dentre as opções de produtos oferecidos pelo banco, destacam-se a Conta Empresarial e a Conta Empresarial MPE, que oferta de crédito semelhante a um cheque especial cujas taxas iniciam-se em 2,86% ao mês.

O Giro Especial, destinado a financiar o capital de giro de empresas de forma customizada a seus fluxos de caixa tem novas taxas iniciando-se em 0,56% ao mês, com prazo totais de até 48 meses.

Já a linha FNE Giro (que tem recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), possui juros de 0,37% ao mês. A ideia é aumentar os fluxos de caixa das empresas nos primeiros meses do ano.

O crédito também financia aquisição de matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo por comércios, prestadoras de serviços, indústrias, agroindústrias e equipamentos turísticos. A garantia, por sua vez, da operação pode ser aval, fiança ou hipoteca.