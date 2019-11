Black Friday: varejo e atacado oferecem descontos de até 80% em alimentos e bebidas

Entrando na onda da Black Friday, supermercados do varejo apostam em descontos de 70% a 80% no segmento alimentícios e bebidas, além de artigos de tecnologia. No atacado, consumidores que realizarem compras acima de R$ 100 reais poderá ter a sua transação no valor de até R$ 1.000,00 paga.

Dedicada ao atacado, a rede Assaí anunciou uma oferta dedicada a comerciantes, empreendedores que realizam compras em grande volume na rede. Para participar ter a fatura de mil reais paga, basta informar o CPF ou CNPJ no caixa. Os vencedores serão comunicados na hora, por meio de uma mensagem na tela do ponto de venda.

“Pelo terceiro ano consecutivo, incluímos a ação Black Assaí em nosso calendário promocional. Além de oferecer preços imbatíveis em todos os setores das lojas, iremos pagar as compras dos nossos clientes, em uma ação pensada especialmente para os nossos principais públicos, empreendedores de alimentos, comerciantes e clientes finais. É uma oportunidade para quem deseja antecipar as compras de fim de ano”, afirma Marly Lopes, Diretora de Marketing e Sustentabilidade do Assaí Atacadista.

De acordo com a rede atacadista, a expectativa é aumentar em 20% as vendas, na comparação com o ano passado. Nesta sexta-feira (29), as lojas da rede abrirão às 6 horas. Os consumidores podem conferir as unidades participantes e as ofertas no site

Varejo

O Supermercado Pinheiro está mirando em descontos de até 70% em diversos produtos como vinhos, azeites, lanches, ítens de limpeza, entre outros. A rede tem lojas físicas em Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Sobral e Acaraú.

Nas lojas de hipermercados Extra, a virada de preços será realizada a partir das às 20h da quinta-feira (28), continuando no outro dia, com descontos de até 80% no cartão da rede. O grande foco da varejista este ano será em eletroeletrônicos, principalmente telefones celulares e televisores, que tem aparelhos com preços a partir de R$ 1. 200. A rede também investirá em promoções na categoria de bebidas. Os espumantes variam de R$ 42,90 a R$ 50,90. Já as vodcas têm preços de R$ 85,90 a R$ 116,90. Os whiskies estão a partir de R$ 24,80 a R$ 281,90.

Buscando fidelizar os clientes, o Pão de Açúcar antecipou algumas ofertas de Black Friday ao longo do mês de novembro no aplicativo, com descontos de 35% em bebidas. Os whiskies variam de R$ 92,81 a R$ 152,10. Já na próxima sexta-feira (29), a rede afirma que também fará uma virada de preços, com ofertas voltadas para categoria de alimentos e bebidas.