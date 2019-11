Black Friday completa 10 anos no Brasil; veja curiosidades do consumo no País

Desde 2010 atuando no varejo brasileiro, a Black Friday tornou-se uma das datas mais esperadas pelos consumidores. Com promoções em lojas físicas e virtuais, a campanha já ultrapassou o alcance de vendas em comparação a outras datas festivas como Natal e Reveillon.

Durante uma década movimentando as vendas, dez fatos curiosos marcaram esse período. É o que aponta a Kantar IBOPE Media, especializada em gestão de investimento de informação, que realizou um compilado de dados sobre o comportamento de compra online no País.

Alcance

Em 2018, o mês da Black Friday acumulou mais de 3,6 milhões de inserções, ultrapassando o período das festas de fim de ano e fazendo de novembro o pico de ocupação de espaços publicitários no ano, conforme o Monitor Evolution (plataforma que acompanha os investimentos publicitários).

Em cima desse conteúdo publicitário, 88% dos compradores online acessam a internet enquanto assistem televisão e 33% procuram com a tela que está na palma da mão pelos produtos vistos na grande tela, aponta TG.Net.

Em relação à busca dos produtos, as categorias para as quais os brasileiros mais priorizam por preço baixo são: Smart Devices (62%), Remédios sem receita (56%), Moda (54%) e Móveis & Decoração (54%), segundo pesquisa do E- Comerce On.

O Kantar revelou também, através dos dados fornecidos pelo TG.Net, que 91% dos usuários de internet usam o meio para buscar informações durante o processo de decisão de compra. Para 55% dos consumidores de lojas virtuais, uma das principais funções da internet é poder receber suas compras em casa sem precisar ir às lojas. O preço também conta na jornada de compra: 83% afirmam encontrar melhores preços e descontos nas lojas virtuais do que nas físicas.

Publicidade

O evento também gerou cerca de 3,7 milhões de posts em sites, fóruns e redes sociais, sendo a edição de 2016 a mais comentada, com 600 mil menções, de acordo com estudo da Social Media Intelligence.

Sobre o alcance dos anúncios, 58% dos usuários de internet concordam que a publicidade ajuda a identificar os produtos nas lojas virtuais. O dado também é da TG.Net.