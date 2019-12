Black Friday: Ao menos 8 empresas podem ser multadas pelo Procon em até R$ 13 milhões

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) autuou ao menos oito empresas durante a Black Friday na última sexta-feira (29). A maioria foi autuada por publicidade enganosa e pode ser multada em até R$ 13 milhões.

Segundo o Procon Fortaleza, algumas empresas cometeram mais de uma infração, o que resultou em 11 autuações, ao todo. Pela Central 151 e pelo aplicativo Procon Fortaleza, nove denúncias de falsa publicidade chegaram ao órgão.

O Procon alerta que o número de autuações e de empresas pode aumentar, tendo em vista a apuração das infrações.

Lojas físicas e on-line

Mas uma outra equipe de técnicos do Procon, que realizava o acompanhamento de preços nas lojas físicas, bem como em lojas on-line, desde o dia 21 de outubro, apurou que oito empresas praticaram publicidade enganosa, elevando preços antes da Black Friday ou por dificultar e não permitir o pagamento no preço promocional anunciado. Cerca de 11 processos administrativos foram instaurados, podendo resultar em multa de até R$ 13 milhões.

Para Cláudia Santos, diretora do Procon Fortaleza, as empresas precisam respeitar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

"Mais uma vez constatamos casos de publicidade enganosa, tentando ludibriar o consumidor com preços promocionais que, na verdade, eram os mesmos praticados antes da black friday", disse.

A diretora reforça que, nas compras pela internet, o consumidor pode desistir do produto, em até sete dias da data do recebimento do produto, sem nenhuma justificativa, pois o CDC assegura o direito de arrependimento.

Monitoramento

Desde o dia 21 de outubro, o Procon visitava 10 estabelecimentos do Centro e de shoppings de Fortaleza. Pelo menos 71 produtos foram pesquisados, entre TVs, celulares, notebooks e eletrodomésticos como geladeiras, fogões e máquinas de lavar.

O preço de um aparelho de TV (40 polegadas) chegou a subir 25% entre o primeiro preço coletado, no dia 21/10, que custava R$ 1.199,00, se comparado com o último levantamento, em 22/11, cujo preço encontrado foi de R$ 1.499,00.

O Procon esclarece que nem todo preço acompanhado resultou em constatação de irregularidade, pois o produto monitorado pode não ter participado do período de promoções da Black Friday.

Como denunciar

Consumidores podem realizar denúncia pela central de atendimento ao consumidor, discando o número 151, bem como no Portal da Prefeitura, no campo defesa do consumidor. Também é possível enviar denúncias de falsas promoções pelo aplicativo Procon Fortaleza, disponível nas plataformas Androi e iOS.

Ainda, é possível realizar denúncias sobre a Black Friday em qualquer atendimento presencial do Procon.