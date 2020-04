BC regulamenta empréstimo para bancos com letra financeira por crise do coronavírus

O Banco Central regulamentou, nesta segunda-feira (6), o empréstimo a instituições financeiras garantido por letras financeiras. A medida, que tem impacto previsto de R$ 650 bilhões, faz parte do pacote de R$ 1,2 trilhão lançado pela autoridade monetária para tentar amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia.

As instituições poderão enviar a documentação a partir da próxima segunda-feira (13), e os empréstimos começarão a ser concedidos em 20 de abril, com prazo de dois dias úteis para liberação.

De acordo com norma, a operação terá um custo de 0,60% ao ano e o empréstimo será concedido por meio de liberações mensais de recursos. A primeira será de até 50% do patrimônio do banco e pode chegar a 100% até o fim do ano.

A medida representa metade da liberação de recursos para as instituições financeiras. Essas letras são emitidas a partir da securitização de empréstimos que estão nas carteiras dessas instituições. Na prática, é como se o banco estivesse recebendo o dinheiro emprestado antecipadamente, o que permite a ele emprestar novamente.

A autoridade monetária revisou o impacto da iniciativa de R$ 670 bilhões para R$ 650 bilhões.