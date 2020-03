BC reduz projeção do PIB a zero para 2020 com crise do coronavírus

Em razão dos efeitos da crise do coronavírus no País e no mundo, o Banco Central (BC) revisou a projeção para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2020 para zero, de acordo com o relatório trimestral de inflação.

O relatório anterior, divulgado em dezembro do ano passado, estimava um aumento de 2,2%.

"A alteração da projeção está associada, principalmente, a impactos econômicos expressivos decorrentes da pandemia de Covid-19. Adicionalmente, resultados abaixo do esperado em indicadores econômicos no final de 2019 e início de 2020 afetaram a expectativa de desempenho da atividade no primeiro trimestre", diz o relatório.

Segundo o documento, "em termos de trajetória, a projeção para o PIB anual considera recuo acentuado do PIB no segundo trimestre, seguido de retorno relevante nos últimos dois trimestres do ano".

Mais influência da China

As simulações feitas pelo BC mostram que o PIB brasileiro é mais sensível ao PIB chinês do que ao do restante do mundo. "No contexto atual, em que as revisões para baixo nas projeções de crescimento em 2020 são maiores para a China que para o restante do mundo, tal resultado sinaliza impacto ao redor de -1p.p. sobre o crescimento da economia brasileira", diz documento.

Na semana passada, o Ministério da Economia havia cortado a projeção oficial para o crescimento do PIB em 2020 de 2,10% para 0,02%.

O documento do BC trouxe um trecho detalhando efeitos da pandemia na economia mundial e, consequentemente, brasileira.

Aponta que, até 17 de março, quando havia 291 casos confirmados e uma morte, os principais indicadores econômicos com frequência mensal ainda não refletiam os efeitos do vírus.

Enquanto em fevereiro a maior preocupação era com potenciais problemas no fornecimento de insumos importados e com a demanda externa, ao longo da segunda semana de março, a atenção se voltou para a retração da demanda doméstica e as consequências das restrições impostas para conter o avanço do novo coronavírus.

Demais projeções em queda

Também como efeito da pandemia, o BC reduziu as estimativas de inflação para 3% em 2020, 3,6% em 2021 e 3,8% em 2022. As expectativas levam em conta taxa básica de juros (4,25%) e câmbio (R$4,75) constantes.

No relatório anterior, a projeção para era de 3,6% (2020), 3,7% (2021) e 3,9% (2022).

O crescimento do crédito também será afetado pela crise em 2020. Em comparação ao relatório anterior, houve significativa diminuição na projeção do crescimento do estoque total, de 8,1% para 4,8%, com redução nas estimativas para as variações nos saldos tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.