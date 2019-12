BB prorroga condições da Semana de Negociação e Orientação Financeira

O Banco do Brasil (BB) prorrogou as condições especiais da Semana de Negociação e Orientação Financeira, promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central, que começou no dia 2 deste mês e se encerraria sexta-feira passada (6).

Segundo o banco, descontos de até 92%, prazos de até 120 meses e carência que pode chegar a 180 dias serão oferecidos até o final do mês de dezembro. O BB também oferece, promocionalmente, taxas de juros 14% mais baixas para as operações de renegociação.

Podem participar todos os clientes pessoa física que têm operações de crédito vencidas com o BB, independentemente da faixa de renda, com mais de 30 dias de inadimplência. Todas as agências do Banco do Brasil e mais de 60 mil funcionários no país participam da ação.

Outra opção aos clientes é o atendimento digital pelo Portal de Renegociação de Dívidas e pelo aplicativo do BB, que oferecem a possibilidade de realizar todo o processo de renegociação de forma digital.

Educação Financeira

No contexto da Semana da Negociação e Orientação Financeira, os clientes estão sendo abordados com informações e dicas para seu planejamento financeiro.

Foi produzido e disponibilizado na internet e no site da Febraban, um vídeo educativo com dicas para organização financeira.