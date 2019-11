BB, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander e Banrisul estarão em mutirão, diz Febraban

O mutirão de renegociação de dívidas bancárias, que ocorrerá entre 2 e 6 de dezembro, terá participação de seis instituições: Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Pelo acordo assinado nesta quinta-feira (21) entre o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), serão 261 agências que ficarão abertas até as 20 horas em todas as capitais do país para renegociar débitos de seus clientes.

O diretor de Autorregulação e Relações com Clientes da Febraban, Amaury Oliva, destacou que não há padronização de descontos ou condições de parcelamento e que os bancos ficarão livres para realizar as renegociações de acordo com seus termos. Ele ponderou, no entanto, esperar "descontos especiais" na semana.

As agências que trabalharão em horário estendido serão divulgadas na próxima segunda-feira no portal da Febraban.

Além da renegociação nas agências, o consumidor também poderá recorrer aos canais digitais dos bancos e à plataforma do consumidor.gov.br.

Questionados, Febraban e BC não souberam mensurar quantas pessoas serão atendidas ou quanto em dívida será negociado.

"Não planejamos uma meta, depende do interesse do cidadão e do consumidor de procurar o banco. Esperamos que adesão seja grande porque os bancos estão propiciando condições necessárias", afirmou o chefe do Departamento de Promoção e Cidadania Financeira do Banco Central, Luis Gustavo Mansur.

Além do mutirão, o acordo de cooperação técnica entre BC e Febraban prevê outras três medidas: a criação de uma plataforma que, além de conteúdo educacional, irá medir a saúde financeira dos cidadãos; uma premiação para incentivar ações de educação financeira; e uma semana de Estratégia Nacional de Educação Financeira, em maio, em que tradicionalmente também há um mutirão para renegociação de dívidas.