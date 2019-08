Bazar oferece descontos de até 80% em roupas, calçados e acessórios

Peças de roupa, calçados e acessórios terão descontos de até 80% durante a 3ª edição do Bazar do Centro Fashion, que acontecerá entre 4 e 8 de setembro, no bairro Jacarecanga. O evento tem o objetivo de fomentar a economia local e potencializar as vendas dos quase 5 mil permissionários que comercializam no empreendimento.

De acordo com a organização do Bazar do Centro Fashion, a expectativa é receber aproximadamente 30 mil visitantes diariamente. A ideia é, também, que compradores do atacado, público já consolidado do local e varejo aproveitarem as ofertas. De quarta-feira (4) a sábado (7) o funcionamento será das 7h às 21h, e no domingo (8) será das 7h às 14h.