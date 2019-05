Bazar La Boutique terá produtos com até 80% de desconto

Chegando à 19ª edição e completando 10 anos de história, o Bazar La Boutique vai oferecer até 80% de desconto em produtos de mais 100 marcas participantes. O evento vai acontecer de 6 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, das 10h às 22h.

De acordo com Angelo Bau, diretor do BLB, o evento tem expectativa de crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. “A maioria dos lojistas se programa para participar do evento com peças de seus estoques porque sabem que irão ter bons resultados de vendas, além das marcas que desenvolvem coleções exclusivas com preços de bazar para participar do evento”, reforça Angelo.

Desde sua primeira edição, o Bazar La Boutique mantém a ideia de reunir as marcas com os maiores descontos. Além de nomes já consagrados, o público pode conferir também as marcas autorais, produzidas por estilistas e artistas locais, como a internacional Adidas, a Sérgio K, além da Outlet Lingerie, Flamant, DLT Shoes, Loli Love, Intuicion Deluxe, Hot Mood, Crop, Larissa Fechine Concept, Petit Club, entre outras.

No segmento de alimentação, o BLB traz os parceiros antigos: Tortelê, POT, Suco Nosso de Cada Dia, Maria Pitanga, Hamburgueria 88, Master Pizza, O Rei da Pipoca, Bellucci, Ju Dindins Gourmet, além da Churreria 85.

Confira a lista completa das marcas que estarão no Bazar La Boutique:

Adidas

Sérgio K

Outlet Lingerie

Flamant

DLT Shoes

Loli Love

Intuicion Deluxe

Hot Mood

Crop

Larissa Fechine Concept

Petit Club

R Do Sol

Danashe

Pixel

Le Hit

Cabinet

Grotta

Viamar Brasil

Outlet 35 Fortaleza

Cindel

Afins Cosméticos

Moça Flor

Xic Girl

Jonn Hill

Vla Personalizados

Mariá

Água De Coco

Hand Lace

Lasso

Take A Nap

Pink Fish

Bikiny Society

T-Shirt In Box

Les Alis

Jolie

Joy

Flee

Miss Mano

Linge

Manotropo

Amarelô

Athos

Republic Paradise

DLT

Rosamango

Dhorum

Meio Tom

Handara

Corpo Malhado

Luciana Rangel

Pakablue

Cosbel

Pena

Gamane Fitness

Enni

Mauy

Candy

Favo

Rebualf

Dribbled

Pratas Vip

Couro Fino

Mr2

Liebe

Parisiense

Ganz

Aika Multimarcas

Zefirelli

Boldness

Boana

Gente Fina

Graziano

Abasouj

Dellírio

Lalacê

Shuz

RF

Dólmen

Fio Jeitoso

Nalí

Uau Conceito

Elizabeth Lima

Tiny Cats

Lolina

Choice Look

Clora

Rosa Menina

Aquarium

Saccar

Couro & Cia

Gaiatta.Com

Uau Design

Accessorize

Martins Presentes

Sobrancelha Design

Coisas De Casa

Ferrovia

Clikks

Di Poly

Cullen Store

Studio Orla

Parko

Laguna Brasil

Laym

Tribe

Suria

Feel Store

Manu Acessórios

Marcelle Melo

Impressione Design