Bazar de Moda Beneficente oferece descontos de até 80% em Fortaleza

Em sua nona edição, o Maraponga Mart Moda irá promover o bazar beneficente com descontos de até 80% em diversos tipos de peças de roupas. A ação acontecerá neste final de semana, nos dias 21 e 22 dezembro, das 8h às 18h no próprio shopping. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas sejam recebidas no bazar.

A ação irá reunir mais de 250 marcas para oferecer um mix abrangentes de produto, desde itens de moda feminina, masculina, infantil, moda praia, esportiva, plus size, acessórios e calçados. Os ingressos custarão R$ 5. Parte da renda arrecadada será destinada para o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON) que realiza a implementação de ações na prevenção e controle do câncer, além de fornecer serviços de diagnósticos por imagem.

De acordo com a organização do evento, os pagamentos das peças adquiridas poderão ser efetuados em dinheiro e no cartão de crédito, de acordo com a política de vendas de cada loja.

Serviço

9º Bazar Moda do Bem

Local: Shopping Maraponga Mart Moda

Data: 21 e 22 de dezembro

Horário: 8h às 18h

Ingresso beneficente: R$ 5,00 – à venda nas portarias de acesso durante o evento

Informações: (85) 3495-2122