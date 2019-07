Bazar da Monsenhor Tabosa terá descontos de até 80% em roupas, calçados e acessórios

Com o objetivo de levar vivacidade ao corredor turístico e cultural e movimentar a economia cearense, será realizado, sexta-feira (12) e sábado (13), uma campanha promocional nas lojas situadas na Avenida Monsenhor Tabosa, que devem oferecer descontos de até 80% nas peças de roupas, além dos calçados e acessórios. Os lojistas visam aumentar a circulação de pessoas na via e, consequentemente, o potencial de vendas.

Nos dias do Bazar da Tabosa, as lojas irão funcionar de 9h às 20h, na sexta-feira, e de 9h às 18h, no sábado. Haverá, também, uma programação musical com DJs, trios de forró pé de serra e bandas e atividades infantis.

As apresentações começam na sexta-feira, às 16h, e no sábado, às 13h, nas duas áreas montadas ao longo da avenida. Dez chefs em espaços gastronômicos levarão ao público pratos conhecidos da culinária cearense, com receita gourmet e valores atrativos.

A média em vendas durante outras edições do evento chegou a R$ 1,3 milhão, atingindo um público de mais de 40 mil pessoas, de acordo com a presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont), Márcia Oliveira. O intuito agora, diz, é ultrapassar os números conquistados nas edições anteriores.

“Levaremos um público novo e alegre, promovendo momentos que os clientes associarão às compras. Desta forma, traremos vivacidade para a avenida, ocupando o espaço público com uma programação diversa para toda a família”, afirma Márcia Oliveira.