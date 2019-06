Batata doce do tipo roxa tem variação de preço de 418% entre os itens juninos em Fortaleza

O preço da batata doce do tipo roxa foi o item que sofreu a maior variação entre os alimentos utilizados no período junino. Com 418%, o produto foi encontrado com preços entre R$ 1,08 e R$ 5,59, de acordo com levantamento do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), divulgado nesta terça-feira (11).

Segundo o Decon, entre os dias 5 e 7 de junho, foram visitados sete supermercados e quatro lojas de acessórios de festas durante a "Operação Pula Fogueira", que tem como objetivo orientar os consumidores no período das festas juninas. Ao todo, foram pesquisados 26 itens, sendo 19 de gêneros alimentícios e 7 de acessórios.

O item alimentício que teve a segunda maior variação, depois da batata doce do tipo roxa, foi a paçoca de amendoim do tipo rolha, com varição de 189%, apresentando preços entre R$ 8,99 e R$ 25,99.

O levantamento mostrou ainda que entre os acessórios juninos, os balões grandes apresentaram a maior variação, com 367%, tendo como menor preço o valor de R$ 3,99 e maior preço, R$ 8,99 (confira lista abaixo).

Pesquisa de preços itens juninos - Produtos alimentícios

Produto/Maior preço/Menor preço/Variação

Batata doce roxa (kg) R$ 1,08 / R$ 5,59 / 418%

Paçoca de amendoim R$ 8,99 / R$ 25,99 / 189%

Goma para tapioca R$ 2,49 / R$ 6,59 / 164%

Bolo Pronto de Mandioca R$ 6,45 / R$ 14,99 / 132%

Fubá de milho R$ 1,19 / R$ 2,75 / 131%

Pesquisa de preços itens juninos - Acessórios juninos

Produto/Maior preço/Menor preço/Variação

Balões grandes R$ 4,90/ R$ 22,90/ 367%

Bandeirolas R$ 3,99/ R$ 8,90/ 123%

Chapéu de palha infantil R$ 4,00/ R$ 7,99 / 100%

Chapéu de palha feminino R$ 4,49/ R$ 7,90 / 76%

Balões pequenos R$ 2,99/ R$ 4,90 / 64%

Entre os gêneros alimentícios com maior oferta está o milho de pipoca, que foi encontrado em todos os sete supermercados pesquisados. Os que apresentaram a menor oferta foram o bolo de pé de moleque e a paçoca de amendoim tablete, presentes em apenas um dos supermercados. O Decon constatou que todos os quatro estabelecimentos que vendiam acessórios juninos atendia a oferta dos produtos.

A promotora de Justiça e secretária-executiva do Decon, Ann Celly Sampaio afirmou que a pesquisa revelou a carência de maior quantidade de itens ofertados, além de mostrar oscilação de preços mesmo entre os grupos do produtos. "O consumidor deve tomar como referência os dias em que a coleta de preços foi realizada, pois a oferta de produtos e os preços praticados poderão ser diferentes na data da compra, conforme o planejamento dos estabelecimentos, que podem, inclusive, oferecer descontos, ofertas e promoções. Além disso, lojas da mesma rede podem praticar preços diferentes", explica.