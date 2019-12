Bancos renegociam dívidas em atraso até esta sexta-feira

A campanha de renegociação de dividas em atraso e orientação financeira da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) termina nesta sexta-feira (6).

Participam do projeto Banco do Brasil, Bradesco, Banco PAN, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Banrisul. Para atender os interessados, 458 agências bancárias de todo o país ampliaram seu horário de funcionamento para até as 20h, segundo a federação.

A relação de agências com horário estendido exclusivamente para a renegociação de dívidas pode ser consultada na página da campanha na internet.

Os bancos Votorantim e Safra participam da iniciativa apenas por meio dos canais digitais.

Cada banco participante tem a sua própria política de renegociação de dívidas. O Banco do Brasil, por exemplo, oferece até 92% de desconto e taxa de juros 14% menores. Já o Itaú diz que quem for pessoalmente renegociar em uma de suas agências pode abater até 90% nas dívidas com atraso superior a um ano.

Além de facilidades para quitar débitos, os correntistas receberão orientações de educação financeira para conscientizá-los sobre o que ocasionou a sua inadimplência.

Segundo levantamento da CNDL (confederação de dirigentes lojistas) com o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) de 13 de junho a 1º de julho de 2019, o principal responsável pela negativação de CPFs no país é o empréstimo pessoal: 69% dos usuários da modalidade de crédito estão com restrição no nome. O crediário (68%) e o cartão de crédito (67%) vêm em seguida.

SAIBA COMO QUITAR DÍVIDAS

- Os bancos realizam a Semana de Negociação e Orientação Financeira até esta sexta (6);

- Ao todo, 458 agências bancárias de todo o país terão seu horário estendido nesta semana até as 20h para negociar dívidas em atraso, com condições especiais;

- Consulte a lista de agências bancárias participantes em: ttps://paporetocomfebraban.com.br/negociar/#lista.

Caixa Econômica Federal:

- Oferece até 90% de desconto na renegociação de dívidas;

- No país, 27 agências nas capitais funcionarão das 10h às 20h;

- Em São Paulo, a agência com horário estendido será a do Shopping Frei Caneca, na rua Frei Caneca, 569 (região central);

- A partir das 16h, o atendimento desta agência será exclusivo para a renegociação de dívidas.

Banco do Brasil:

- O banco vai oferecer descontos de até 92%;

- Os prazos podem chegar a 120 meses, com até 180 dias de carência;

- Haverá taxas de juros até 14% menores para as renegociações;

- Podem participar todos os clientes (pessoas físicas) com mais de 30 dias de inadimplência;

- Todas as agências do Banco do Brasil no país irão participar do mutirão de renegociação;

- No total, 57 agências funcionarão em horário estendido, das 10h às 20h, nas capitais e no Distrito Federal;

- Outra opção é o atendimento digital pelo Portal de Renegociação de Dívidas e pelo app do Banco do Brasil.

Santander:

- Clientes com atrasos de até 60 dias terão reduções nas taxas de até 20%;

- Já para atrasos acima de 60 dias os descontos podem ser de até 90% no valor total da dívida;

- As condições especiais valerão para crédito pessoal, consignado, capital de giro, conta garantida, Santander Master, descontos de recebíveis e cartão de crédito nos canais de relacionamento do banco (aplicativo, central telefônica, site https://www.santander.com.br/renegociacao e agências);

- No período da campanha, o Santander terá 63 agências abertas até as 20h.

Itaú:

- O banco vai oferecer taxas reduzidas, a partir de 1,99% (nesse caso, para débitos com mais de 90 dias de atraso), e prazo de até 30 dias para o pagamento da primeira parcela;

- Quem for pessoalmente renegociar pode obter desconto de até 90% nas dívidas com atraso superior a um ano; ter a opção de pagamento da dívida renegociada em até seis vezes, com parcelas fixas; ou parcelamento em até 60 meses do valor devido;

- No total, 81 agências do banco, nas 27 capitais do país, funcionarão em horário estendido, até as 20h;

- Os clientes também podem renegociar por site, app e na central telefônica.

Banrisul:

- A rede terá 516 agências de todo o País participando da iniciativa;

- O banco irá oferecer condições diferenciadas para negociação de operações de créditos inadimplentes a mais de 180 dias;

- Os clientes terão descontos de até 90% do valor das operações inadimplentes para pagamentos à vista, de acordo com o prazo de vencimento da dívida; parcelamento em até 96 meses e taxa de juros a partir de 0,69% ao mês;

- O horário de funcionamento será estendido , até as 20h, em três agências em Porto Alegre: Agência Central (Rua Capitão Montanha, 177, Centro Histórico), agência no Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545, loja 1.281, Bairro Floresta), e agência no Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1.181, loja 1.020 A);

- Os correntistas também podem regularizar os débitos pelo Portal de Solução de Dívidas localizado no site http://www.banrisul.com.br/negocie e por meio do aplicativo Banrisul Digital, na função Resolva Dívidas em Atraso.

Outros bancos que também irão participar:

- Bradesco;

- Banco PAN;

- Banco Votorantil;

- Safra.

Fontes: Banco Central, Febraban e bancos