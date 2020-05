Bancos do Ceará funcionam em caráter especial nos feriados de quarta-feira (27) e quinta-feira (28)

O Sindicato dos Bancários do Ceará garantiu, junto à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), o funcionamento, em caráter especial, das agências bancárias durante a antecipação dos feriados religiosos em Fortaleza, nesta quarta-feira (27) e quinta-feira (28).

Segundo o Sindicato, com a negociação, ficou acertado que as agências bancárias funcionarão em regime especial durante esses dias, realizando apenas atendimento social (pagamento do auxílio emergencial e demais benefícios sociais).

Além disso, nesses dois dias, as agências funcionarão apenas com 30% do contingenciamento dos quadros disponíveis nas unidades. O objetivo é não gerar aglomeração nos dias seguintes aos feriados antecipados pelo decreto municipal.

Na tentativa de diminuir a circulação de pessoas e, assim, conter o avanço da pandemia de Covid-19 na Capital, a Câmara Municipal de Fortaleza autorizou a Prefeitura a adiantar os feriados de Corpus Christi e Nossa Senhora da Assunção, oficialmente marcados para 11 de junho e 15 de agosto, respectivamente, para os dias 27 e 28 de maio. O texto foi enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal, na segunda-feira (25/5), e aprovado em regime de urgência, durante sessão virtual.

Direitos

De acordo com a entidade, o sindicato cobrou ainda os direitos da categoria inerentes ao trabalho em feriados, além de se observar as condições de trabalho, obedecendo sempre as orientações das autoridades sanitárias.

“Nossa organização, com negociações permanentes, tem garantido o respeito aos diretos dos bancários e atendimento social à população nesses tempos onde tudo está tão difícil”, afirmou o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, Carlos Eduardo.

“Os colegas bancários têm a prática da negociação. O dia de hoje comprova mais uma vez que para enfrentarmos o que está acontecendo, seja a pandemia, seja a crise econômica, só com diálogo social para superarmos as dificuldades”, avalia o diretor José Eduardo Marinho.

“Avaliamos positivamente o processo de negociação, principalmente quando é observado pela mesa o contingenciamento de 30% do quadro no atendimento bancário que tem por princípio colaborar com o combate à pandemia ao atender, prioritariamente, os benefícios sociais, que poderiam vir a ser represados na ausência do atendimento bancário durante os feriados antecipados”, reforçou o diretor da entidade, Clécio Morse de Souza.