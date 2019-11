Bancos começam a trocar informações do cadastro positivo

Birôs e bancos começaram a troca de informações do cadastro positivo na última segunda-feira (11). As empresas têm até o final do ano para notificar os consumidores por email, SMS ou carta de que os suas informações estão inclusos na base de dados gerida pelos quatro birôs de crédito autorizados: Boa Vista, Quod Gestora de Inteligência de Crédito, Serasa e SPC Brasil.

Por lei, os birôs de crédito terão 30 dias a partir do recebimento dos dados para comunicar os consumidores sobre a abertura do seu cadastro e a inclusão no cadastro positivo.

O meio de comunicação usado com os consumidores será de acordo com os tipos de contatos dos clientes encaminhados pelos bancos. O envio desses dados por parte dessas instituições deve acontecer até dia 22 de novembro.

"O consumidor que tiver a informação enviada hoje pela instituição financeira, já poderá receber a comunicação de inclusão no cadastro positivo a partir de amanhã. A ideia é que esse aviso explique um pouco sobre o que é o cadastro positivo e forneça os remetentes oficiais nos quais o consumidor possa tirar suas dúvidas", explica o gerente de cadastro positivo do SPC Brasil, Vilásio Pereira.

Para a diretora de operações de dados da Serasa, Leila Martins, porém, mais do que o esforço dos birôs em comunicar sobre o cadastro positivo, é importante que os consumidores fiquem atentos à possíveis tentativas de fraudes e que, caso haja dúvida, busquem informações nos locais oficiais.

"Não haverá, em nenhuma comunicação, algum pedido de dado pessoal ou sensível. É isso o que distingue uma comunicação verdadeira de uma fraudulenta. Além disso, todo o processo do cadastro positivo será feito de maneira conjunta e sempre de forma a garantir a segurança do consumidor", completou Martins.

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir, cerca de 120 milhões de pessoas estarão inclusas no cadastro nessa primeira fase. Esse número pode aumentar para 150 milhões conforme os demais setores da economia também estejam adaptados ao cadastro positivo. Essa segunda parte deve acontecer ao longo de 2020.

Essa troca de informações entre bancos e birôs, no entanto, acontece com quatro meses de atraso: esse processo poderia ter sido iniciado desde 9 de julho, quando a lei que autoriza a inclusão automática das pessoas no cadastro positivo foi sancionada.

Com o segmento de telecomunicações, cujas negociações estão mais avançadas, a troca de informações deverá começar a partir de 2020. Já com as empresas de energia elétrica e gás, as discussões ainda não estão completamente definidas.