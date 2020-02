Banco do Nordeste oferece espaços de coworking para startups

O Banco do Nordeste recebe até 6 de março inscrição de startups interessadas em ocuparem espaços de coworking. De acordo com o banco, são seis vagas em Fortaleza. Há outras 15 vagas distribuídas entre as unidades do Hub de Inovação do BNB em Recife (10) e Salvador (5).

O edital com as condições de participação e o formulário para inscrição estão disponíveis no site do BNB. O resultado das manifestações de interesse será divulgado no dia 13 de março.

Apesar de estarem distribuídas em três capitais nordestinas, as vagas podem ser ocupadas por empresas de todos os estados da Região, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que trabalhem soluções para um dos seguintes temas: agronegócio; concessão, administração e recuperação de crédito; economia criativa; educação - edtechs; energias renováveis; espaços inteligentes; finanças - fintechs; microfinanças e inclusão financeira para microempreendedores; negócios de impacto social; saúde - healthtech; e serviços e processos de gestão para micro e pequenas empresas. O modelo de negócio da startup deve ser aplicável na área de atuação do Banco do Nordeste.

As startups selecionadas poderão usar os espaços de coworking como endereço fiscal e usufruir de todas as vantagens que os equipamentos oferecem, como possibilidades de participações em eventos de fomento ao ecossistema de inovação, newtworking, compartilhamento de experiências e conhecimentos, além da redução de custos de salas de reuniões e internet.