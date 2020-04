Banco do Nordeste lança edital de apoio à inovação para contornar a crise do coronavírus

Nesta quarta (15), o Banco do Nordeste (BNB) lançou Edital de Apoio à Inovação para combate ao novo coronavírus. Por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), a instituição almeja estimular soluções que contribuam para pesquisa e inovação no combate à doença, além de atuar nos efeitos sobre o sistema de saúde, do bem-estar social e produtivo.

O BNB recebe as inscrições de propostas até o dia 29 de abril. O edital reúne o valor de R$ 5 milhões, destinados a micro, pequena e pequena-média empresas, a título de subvenção econômica e em caráter não reembolsável. O anúncio com os projetos selecionados ocorrerá dia 5 de junho.

O edital sugere que os projetos se voltem a soluções que envolvam o diagnóstico rápido da doença a custo competitivo, produtos para o tratamento da Covid-19 (como respiradores artificiais), e ainda iniciativas que auxiliem na otimização de protocolos de atendimento a pacientes, como softwares, hardwares, aplicativos.

A convocatória também visa estimular o desenvolvimento de ferramentas para, de forma remota, facilitar o diagnóstico, tratamento e prevenção da doença. E ainda incentivar a criação de tecnologias que reduzam a capacidade de proliferação da Covid-19.

Outro ponto do edital se foca em soluções para melhorar a experiência do confinamento familiar, com fornecimento de serviços como auxílio psicológico, limpeza e alimentação adequadas. E dentre os demais temas abordados pelo processo estão a produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a criação de inteligência artificial e de tecnologias digitais para melhoria dos atendimentos.

Empresas

O edital também envolve soluções para a transformação digital das empresas, adaptando processos físicos para os digitais, e pensando na sobrevivência das organizações enquanto durar a pandemia e seus efeitos.



Estão habilitadas a participar empresas sediadas na área de atuação do Banco do Nordeste - os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Financiamento



Cada projeto poderá receber de R$ 60 mil a R$ 500 mil em apoio financeiro do Banco do Nordeste. A contrapartida da empresa deverá ser de, no mínimo, 10% do valor total do projeto, podendo ser do tipo financeira (aporte de recursos monetários) e/ou não financeira (custos previstos e relacionados ao projeto).



Serviço

Mais informações

As empresas interessadas devem se cadastrar e inscrever os projetos no endereço eletrônico do Sistema de Gerenciamento de Convênios do Banco do Nordeste. Contato: 0800.728.3030