B3 terá tarifas menores para investidores com maiores volumes

A B3 decidiu alterar sua política de tarifas para os serviços no mercado de renda variável e da central depositária. A mudança prevê tarifas menores para investidores com maiores volumes, assim como a redução automática de tarifas de acordo com o volume de cada investidores.

Para o mercado de renda variável, a B3 também está criando um programa de incentivo para grandes day traders, assim como a segmentação das tarifas entre negociação, tarifa de contraparte central e tarifa de transferência de ativos (TTA).

Para os serviços da central depositária, a tarifa de manutenção de conta de custódia será zerada. O valor da custódia será também alterado, assim como também será criada a tarifa sobre o processamento de proventos financeiros.

A tarifa sobre o valor em custódia e sobre o processamento de proventos financeiros para investidores com valor em custódia inferior a R$ 20 mil também serão isentos.

Haverá ainda a simplificação da cobrança por meio do abatimento das tarifas da B3 do fluxo de proventos pagos em dinheiro para cada conta.

Além de estimular o crescimento de sua base de investidores pessoa física, a empresa justificou a mudança ao aumento significativo dos volumes negociados no mercado de ações e "estão em linha com o compromisso da B3 de compartilhar com clientes os benefícios do ganho de escala e alavancagem operacional, por meio do uso eficiente de mecanismos de preços que estimulem o aumento dos volumes negociados e a expansão da base de clientes pessoas físicas."