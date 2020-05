Azul anuncia aquisição da TwoFlex ao preço de R$ 123 milhões

A Azul anunciou a aquisição da TwoFlex, empresa de táxi aéreo, pelo preço total de R$ 123 milhões. O pagamento será realizado em até 30 parcelas mensais, sujeito a determinadas condições financeiras e operacionais, e um pagamento final de até R$30 milhões, que serão depositados como garantia em favor da Azul.

A compra já conta com aprovação sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em decisão proferida em 27 de março.

Companhia aérea doméstica brasileira com sede em Jundiaí (SP), a TwoFlex oferece serviço regular de passageiros e cargas para 39 destinos, três deles atendidos pela Azul. A empresa também possui 14 slots na pista auxiliar de Congonhas, um aeroporto de localização estratégica. A TwoFlex é ainda a responsável pela operação de voos regionais para sete cidades do interior do estado do Ceará.

A frota conta com 17 Cessna Caravan, um turboélice regional com capacidade para nove passageiros, o que “será importante para a Azul continuar a fortalecer a capilaridade da sua malha no mercado regional brasileiro de passageiros e cargas”, como afirma a companhia.