Avicultores cearenses são estimulados a regularizar unidades industriais

Com o objetivo de estimular pequenos e médios produtores rurais cearenses que trabalham com entrepostos de ovos e abatedouros de aves a regularizarem as unidades industriais, projeto do Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Ceará (SindiAlimentos) disponibilizará gratuitamente a pequenos produtores plantas arquitetônicas de estruturas de armazenamento já aprovadas pelos órgãos responsáveis.

Entreposto de ovos é o estabelecimento destinado ao recebimento, classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natureza.

As plantas arquitetônicas servirão de base para o projeto dos entrepostos de ovos e abatedouros de aves. O intuito é facilitar a concepção dos negócio dos trabalhadores, de forma que tenha mais agilidade nos processos de regulamentação.

O projeto traz, além do modelo arquitetônico, memorial descritivo da construção e econômicos-sanitários, garantindo mais agilidade nos processos de regulamentação.

O primeiro entreposto a ser concluído por meio da ação é localizado no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, e teve investimento de R$ 200 mil. O equipamento recebeu certificado de regularidade pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

Burocracia

De acordo com o presidente do SindiAlimentos, André Siqueira, hoje em dia, há uma complexidade muito grande de os produtores rurais se regularizarem junto aos órgãos de fiscalização, principalmente os que cuidam da qualidade do alimento. Quando eles se deparam com a burocracia, decidem permanecer ilegais.

Ele conta que em todo o estado do Ceará, há apenas dois entreposto de ovos registrados, salientando que a maioria dos produtores comercializam de forma irregular.

Propusemos que fossem elaboradas plantas arquitetônicas com um padrão. Antes, qualquer produtor, se quisesse construir um abatedoro ou entreposto de ovos, tinha que contratar um arquiteto e um engenheiro, que entedessem as normas da Adagri para fazer o projeto do prédio. Isso geraria um longo tempo e um custo alto ao produtor", afirma o presidente do SindiAlimentos.

Ele considera que os municípios deveriam ter plantas arquitetônicas, já que cada uma atende a um raio específico, com peculiaridades de cada região. "Estamos buscando provocar o Governo do Estado para fazer outras mudanças, em outras cadeias produtivas, que também necessitam de atenção", pontua. Para ter acesso à planta arquitetônica desenvolvida pelo SindiAlimentos, basta enviar um e-mail para sindialimentos@sfiec.org.br.