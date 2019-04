Avianca tem três aviões arrestados pela Aviation Capital Group

A Aviation Capital Group arrestou três aeronaves que estavam alugadas para a Avianca Brasil, de acordo com informações de duas fontes a par do assunto. Em dezembro, a companhia havia entrado com pedido de reintegração de posse de nove Airbus.

Várias execuções de arresto estão em andamento, já que não existe perspectiva de essas empresas receberem obrigações que a companhia têm em atraso desde o ano passado.

Até o pedido de recuperação, feito em dezembro, a dívida da companhia aérea com arrendadores somava cerca de US$ 150 milhões. Na segunda-feira, os arrendadores obtiveram um parecer do Tribunal de Justiça para proceder com a retomada dos aviões.