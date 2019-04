Avianca cancela voos e 34 passageiros esperam realocação

O embróglio envolvendo a companhia aérea Avianca Brasil continua deixando passageiros em situação crítica. No Aeroporto de Fortaleza, sem ter como voar pela empresa de volta para São Paulo, um grupo de pelo menos 34 passageiros espera por realocação em outras operações. Além da falta de voos, consumidores relatam que a Avianca não está disponibilizando acomodação aos passageiros. A companhia afirma estar prestando a assistência necessária.

Em Fortaleza desde o último sábado (20), a psicóloga Cristiane Augusto e o marido, Julio Ramalho, se depararam com a impossibilidade de voltar para São Paulo. Na tarde de hoje (27), ao chegar no Aeroporto de Fortaleza para fazer o check-in do voo marcado para 14h45, descobriram que a operação com destino ao Aeroporto de Guarulhos não seria mais realizada.

"Nós ficamos sabendo que tem gente com voos cancelados desde ontem (26) esperando por uma realocação", relata Cristiane. Ela e o marido buscaram orientação junto ao Procon municipal e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). "A informação que chegou até nós pela Anac é que não há nada a ser feito. O Procon nos orientou a comprar outra passagem, por outra companhia, e depois tentar reaver". A reportagem entrou em contato com a Anac, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Cristiane explica que o reembolso não seria uma possibilidade interessante, já que o trecho do casal foi adquirido por R$ 1.600. "Agora, a gente não encontra por menos de R$ 2.100. É isso ou esperar que algum passageiro desista de algum voo", lamenta. "Eu trablho na segunda-feira e preciso voltar a tempo", acrescenta a consumidora.

Em nota, a Avianca Brasil informou que "neste momento trabalha para viabilizar o menor impacto possível em razão dos cancelamentos dos voos e garantir o melhor atendimento aos seus clientes" e reforça que manterá o atendimento nas bases que não possuem mais voos para acomodação dos passageiros.

A empresa orienta ao passageiro verificar o status do voo no site da companhia até 72 horas antes do embarque. "Caso seu voo não esteja na lista, fique tranquilo. Nenhuma ação é necessária e seu voo será mantido conforme o programado. Caso seu voo esteja na lista e você tenha comprado as passagens via Canais Diretos da Avianca Brasil (Site/App, Call Center ou Lojas), a empresa entrará em contato para oferecer reembolso ou opções de reacomodação. Caso seu voo esteja na lista e você tenha comprado as passagens via agências, sites de viagem, você deverá entrar em contato diretamente com estas empresas", diz a nota da companhia.

Recuperação judicial

Na última sexta-feira (26), a companhia aérea cancelou todos os voos de/para a Capital cearense. A Avianca entrou em recuperação judicial no fim do ano passado depois que empresas de leasing entraram na Justiça para retomar aviões e peças por inadimplência.