Avianca cancela quatro voos em Fortaleza no domingo (14) e segunda (15); veja lista

A Avianca Brasil cancelou quatro voos em Fortaleza nos dias 14 e 15 de abril. As rotas Rio de Janeiro - Fortaleza (6271), Guarulhos - Fortaleza (6392), Fortaleza - Guarulhos (6393) e Fortaleza - Guarulhos (6395) não ocorrerão nestes dias.

Na tarde desta sexta-feira, a Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, informou que a companhia aérea efetuou o repasse antecipado das taxas de embarque dos voos que partirão do Fortaleza Airport no sábado (13/4), domingo (14/4) e segunda-feira (15/04).