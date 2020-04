Auxílio emergencial: mais de 27 milhões de pessoas se cadastraram para receber o recurso

Até às 21h da quarta-feira (8), 27 milhões de pessoas já haviam finalizado o cadastro para acessar os recursos do auxílio emergencial. Deste total, 39,7% também solicitaram a abertura da poupança digital da Caixa. A estimativa do banco é de 30 milhões de novas contas para repasse dos recursos. Tudo isso faz parte do esforço para ajudar os mais necessitados durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A promessa era que, nesta quinta-feira, 9, os primeiros pagamentos, para clientes Caixa e do Banco do Brasil começassem a ser feitos. Consultamos a assessoria de imprensa da Caixa e estamos no aguardo da confirmação do início dos pagamentos dos R$ 600 a R$ 1.200, de acordo com Medida Provisória (MP) 937/2020.