Auxílio emergencial: dúvidas e problemas no aplicativo geram aglomerações em agências e lotéricas

A procura pelo auxílio emergencial tem gerado intensas aglomerações no entorno das agências e lotéricas da Caixa. No entanto, a busca não é apenas para sacar o benefício, mas também por informações e esclarecimentos sobre o auxílio. Parte das pessoas que recorrem ao atendimento presencial alegam que há pouca informação dada pelo banco, além de o acesso ao aplicativo não ser dos mais simples ou funcionar.

Lidiane Chaves, 38 anos, precisou ir até as agências da Caixa, para solucionar os impasses sobre o benefício. Desempregada e mãe solteira, ela não solicitou o auxílio por estar registrada no Cadastro Único, no entanto, não recebeu os R$ 600 no pagamento do primeiro grupo, que aconteceu no último dia (9).

Esse não foi um dos maiores problemas. Na última terça-feira (14), Lidiane verificou sua situação no aplicativo do auxílio e lá constava que ela havia sido aprovada, mas que o dinheiro seria depositado no Banco do Brasil. No entanto, ela possui uma conta poupança na Caixa.

"Eu tenho conta poupança na Caixa Econômica, quando olhei, minha situação estava aprovada e o dinheiro seria depositado no Banco do Brasil. Não entendi, então, eu busquei saber de todas as formas porque o dinheiro estaria em outro banco. Liguei para todos os números disponíveis, mas não consegui falar com ninguém. Aí eu recorri as agências, mas também não consegui informação nenhuma", conta.

Na manhã de hoje (15), Lidiane averiguou novamente o aplicativo. Dessa vez, constava que ela estava aprovada, mas que o benefício seria creditado em uma nova poupança social da Caixa e que ela deveria baixar o aplicativo Caixa Tem. "Hoje, eu olhei e estava aprovada e era para baixar o aplicativo Caixa Tem, mas já baixei e não consegui olhar nada", comenta.

Em nota, a Caixa informou que tanto o site do auxílio como o 111 estão atualizados com as informações de pagamento desta semana. E, que por meio desses canais a população pode realizar a consulta para conhecer a data de pagamento do auxílio, caso seja elegível.

Segundo o banco, nesta quarta-feira (15), o benefício será creditado para 1,6 milhão de pessoas, que tem data de nascimento nos meses de fevereiro, março, abril e que recebem o benefício por meio da poupança digital. Tem direito a receber trabalhadores informais e mães solteiras que estavam com as informações em dias no CadÚnico e não fazem parte do Bolsa Família.

Aglomerações

Para receber atendimento, algumas pessoas tem passado a noite em uma fila no entorno das agências e casas lotéricas para garantir o serviço. Na Caucaia, os moradores passaram a noite da última terça-feira(14) em uma fila para garantir o atendimento nesta quarta-feira (15). Evitar aglomerações é uma das formas de evitar a propagação do novo coronavírus.

Na última terça-feira, em todo o Ceará, houve um fluxo intenso de filas e aglomerações para receber o auxílio. Para se precaver contra a Covid-19, havia apenas algumas pessoas utilizando máscaras, porém a grande maioria não respeitava nem o distanciamento mínimo de um metro entre cada pessoa.

Veja quem pode receber o benefício

De acordo com a lei, pode receber o auxílio quem cumprir as seguintes condições, cumulativamente:

É maior de 18 anos

Não tem emprego formal

Não recebe benefício assistencial ou do INSS, não ganhe seguro-desemprego ou faça parte de qualquer outro programa de transferência de renda do governo, com exceção do Bolsa Família

Tem renda familiar, por pessoa, de até meio salário mínimo, o que dá R$ 522,50 hoje, ou renda mensal familiar de até três salários mínimos (R$ 3.135)

No ano de 2018, recebeu renda tributável menor do que R$ 28.559,70

O futuro beneficiário deverá ainda cumprir pelo menos uma dessas condições:

Exercer atividade como MEI (microempreendedor individual)

Ser contribuinte individual ou facultativo da Previdência, no plano simplificado ou no de 5%

Trabalhar como informal empregado, desempregado, autônomo ou intermitente, inscrito no CadÚnico até 20 de março deste ano ou que faça autodeclaração e entregue ao governo

Quem recebe nesta semana

Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário:

Quinta-feira (16): 1.360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 1

Sexta-feira (17): 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2

Os inscritos no CadÚnico até 20/03/2020 que não fazem parte do Bolsa Família e que tiveram os critérios de elegibilidade verificados pela Dataprev receberão o auxílio emergencial na poupança social digital da Caixa ou em conta no Banco do Brasil. A Caixa inclui nesse grupo as mulheres chefes de família e únicas responsáveis pelo sustento dos filhos.

Veja o calendário de depósitos na poupança social digital Caixa para pessoas do CadÚnico e mães chefes de família

Confira o calendário abaixo: