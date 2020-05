Auxílio emergencial: Caixa vai mudar pagamento da segunda parcela, diz presidente do banco

A Caixa Econômica Federal vai modificar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A informação é do presidente do banco, Pedro Guimarães, e foi dada na tarde desta terça-feira (6), em entrevista sobre a fila nas agências nesta semana.

Guimarães não informou uma data exata para as novas liberações, mas adiantou que o pagamento deverá ser mais espaçado entre os dias e que deverá seguir a data de nascimento dos beneficiários.

"No segundo pagamento, poderemos pagar de uma maneira diferente. Estamos debatendo com o Ministério da Cidadania. A maioria terá essa organização com data espaçadas. Não faremos, pagar janeiro e fevereiro, março e abril", disse ele.

O auxílio emergencial é uma das medidas para reduzir os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.