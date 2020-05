Auxílio emergencial: Caixa realiza mais de 1 milhão de pagamentos pelo app no domingo (3)

A Caixa Econômica Federal pagou nesse domingo (3) mais de 1 milhão de pessoas via aplicativo Caixa Tem. Com as agências do banco fechadas, os beneficiários receberam o dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 pelo app.

O aplicativo Caixa Tem é o único meio para os beneficiários, que não possuem conta na Caixa e Banco do Brasil, terem acesso à poupança social digital e receberem o auxílio.

"Ontem (domingo), apesar das agências estarem fechadas pagamos mais de 1 milhão de pessoas via aplicativo que funcionou normalmente. Essas pessoas conseguiram receber ontem gerando a senha pelo celular e recebendo. Essa é a maior diferença em relação à semana passada", explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante coletiva nesta segunda-feira (4).

Como funciona o aplicativo

Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo Caixa Tem, inclusive quem não tem conta na Caixa

Baixe o app: Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app CAIXA Tem. Atenção: neste momento o acesso é exclusivo aos beneficiários do Auxílio Emergencial.

Acesso: O acesso é feito com o seu CPF e uma senha numérica de 6 dígitos que você cria na hora.

Use os serviços: Depois de acessar, é só clicar no serviço que você quer usar e digitar o que precisa.

Identifique o seu celular: Para acessar informações da sua conta, fazer pagamentos e transferências com a mesma senha de acesso, você deve colocar o número do seu celular e aguardar uma mensagem SMS com um código para confirmar sua identificação.

Mais informações, acesse o site da Caixa.

Filas

O presidente da Caixa reforçou as medidas para reduzir as filas e disse ainda que o banco contratou mais gente para auxiliar as pessoas.

"Nós conseguimos reduzir sensivelmente as filas. Elas andaram mais rápido nesta segunda. Todas as agências começam o atendimento às 8h e vão até o último cliente ser atendido. Neste sábado (9), vamos abrir pelo menos 2,1 mil agências. A Caixa está com todos os funcionários focados, contratamos 6 mil pessoas temporárias. Mais de 50 bancos estão ajudando", afirmou.

Guimarães também justificou a formação de filas desde o primeiro dia de pagamento do auxílio emergencial. Segundo ele, o Governo não tinha tempo hábil para planejar de forma mais organizada os pagamentos, dessa forma optou por iniciar imediatamente os saques para os beneficiários.

"Para que houvesse uma organização clara, a gente poderia demorar um ou dois meses. Aí teríamos uma organização, mas ia demorar mais. Neste primeiro pagamento, nós já esperávamos uma situação menos organizada e para organizar a gente teria que esperar um mês a mais. E neste segundo pagamento, nós já temos uma base de dados mais organizada", explicou.



O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial ainda não tem data para acontecer, mas o presidente da Caixa afirmou que ainda nesta semana será anunciado o calendários dos próximos pagamentos.