Auxílio de R$ 600: saiba quais empresas aceitam pagamentos pelo cartão virtual

O auxílio emergencial, benefício de R$ 600 concedido pelo Governo Federal para ajudar trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados durante o período de pandemia do coronavírus despertou o interesse de diversos segmentos. Como as primeiras parcelas foram todas pagas em cartão virtual e sem a possibilidade de saque em dinheiro, muitos varejistas se prepararam para receber esses recursos nas lojas virtuais

Com as atividades paradas em lojas físicas, esta foi a saída para muitas redes conseguirem aquecer as vendas online. Ao mesmo tempo, empresas de serviços essenciais também se movimentaram para receber pagamentos pelo cartão virtual do auxílio, garantindo mais venda e dando mais possibilidades aos beneficiados.



Supermercados

As redes Pão de Açúcar, Extra, Carrefour e Assaí Atacadista aceitarão pagamento com o cartão virtual nos supermercados, hipermercados, drogarias e outros setores dos grupos em todo o Brasil. Para realizar a ação nas lojas, o cliente deverá gerar um código diretamente pelo aplicativo Caixa Tem e digitar os dados na maquininha da Cielo no caixa de pagamento. As compras online com o benefício estão disponíveis apenas no site do Extra.

Telefonia

As operadoras de telefonia Tim e Oi também aderiram a novidade para pagamentos de faturas e recargas. Os clientes da Tim poderão pagar suas faturas no site http://www.tim.com.br, escolhendo a opção "pagar com cartão". Os usuários de planos pré-pagos podem fazer recargas com o auxílio emergencial por meio da plataforma de autoatendimento, discando *244#.

Para os consumidores da Oi, a modalidade de pagamento está implementada no site oi.com.br/recarga, no portal de atendimento Minha Oi, no Oi Recarga, e na Joice, inteligência artificial da operadora que pode ser acessada pelo WhatsApp 31 3131-3131. O processo de recarga com o cartão virtual, exige que os clientes preencham os dados do cartão e informem o CVV, que é gerado a cada transação pelo aplicativo Caixa Tem.

Fintechs e pagamentos digitais

O auxílio poderá ser usado no PicPay para funções diversificadas, além de garantir benefícios. O usuário poderá efetuar gratuitamente transferências ilimitadas entre contas do mesmo banco e três transferências gratuitas por mês para outras instituições. Também é possível fazer dois saques gratuitos por mês em terminal de autoatendimento e unidades lotéricas. O saque da segunda parcela do auxílio, no entanto, terá liberação escalonada, seguindo calendário que vai até 13 de junho.

Os beneficiários que utilizarem a plataforma, poderão ainda comprar em estabelecimentos comerciais que aceitem diretamente o PicPay ou tenham máquinas da Cielo e Getnet, pagar contas, fazer saque digital imediato em Banco24Horas, realizar transferências ilimitadas e instantâneas para outros usuários PicPay, comprar em e-commerces que aceitam pagamentos com PicPay, acessar serviços como pagamento de estacionamentos, recarga de celular e do cartão de transporte público.

E-commerce de variedade

Americanas, Submarino e Shoptime também estão aceitando o novo formato de pagamento em suas lojas e-commerce.